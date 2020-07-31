Диапазон для индекса Мосбиржи - 2800-2850 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают в пятницу слабонегативную динамику на рынке акций. На рынок повлияют новости внутренней политики США, где усиливается давление на гигантов IT-сектора. В России инвесторы могут отреагировать на полемику акционеров ГМК "Норникель". Прогноз по индексу Мосбиржи, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгия Ващенко, составляет диапазон 2800-2850 пунктов.