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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон для индекса Мосбиржи - 2800-2850 пунктов - "Фридом Финанс"
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31 июля 2020 года 09:03
Диапазон для индекса Мосбиржи - 2800-2850 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают в пятницу слабонегативную динамику на рынке акций. На рынок повлияют новости внутренней политики США, где усиливается давление на гигантов IT-сектора. В России инвесторы могут отреагировать на полемику акционеров ГМК "Норникель". Прогноз по индексу Мосбиржи, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгия Ващенко, составляет диапазон 2800-2850 пунктов.
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31 июля 2020 года 09:31
Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу. читать дальше
.30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:21
По мнению аналитиков "Уралсиба", сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ, отмечается в обзоре корпорации. "Спрос на риск в среду несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое в целом оправдало надежды инвесторов, - комментируют эксперты "Уралсиба". - В наибольшем... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:02
Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в четверг рубль отступил до 73 руб./$1 и может протестировать отметку 73,5... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:59
В центре внимания инвесторов новый пакет фискальных мер ФРС США, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось говорится в комментарии ITI Capital. Акции IT-компаний в США продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:11
Аналитики Промсвязьбанка не ждут сильных движений в нефтяных котировках в ближайшие сессии, говорится в комментарии банка. Минэнерго США в среду представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.30 июля 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
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