Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"

Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль, как и коллеги по сырьевому цеху, заметно слабел в четверг относительно доллара и евро, - отмечает аналитик компании Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3160 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,43% на день, 4,39% на неделю и 4,44% на месяц. Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики. На рубль также локально давит фактор завершения налогового периода, повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков. Кроме того, проведённые накануне аукционы ОФЗ показали низкий спрос инвесторов на российский долг при сложившихся доходностях".

По мнению эксперта, в какой-то мере также можно говорить о спекулятивном моменте, связанном с ожиданием коррекции по доллару после длительного периода ослабления. Однако уже в начале августа можно прогнозировать разворот ситуации, так как рубль сохраняет все свои фундаментальные преимущества, а денежная политика в Европе и США будет длительное время поддерживать реальные отрицательные ставки в соответствующих валютах.