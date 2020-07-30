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30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро - МКБ
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016 года включен Международным Валютным Фондом в "корзину" специальных прав заимствования, - напоминает руководитель направления по взаимодействию с финансовыми институтами Азии МКБ Вадим Тимохин. - Но если тогда эти новости воспринимались только в политическом контексте, то сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань. Так, доля доллара США в расчетах России и стран БРИКС упала до 50,4% с 79% за 2019 год. А доля расчетов в долларах США между Россией и Китаем в первом квартале 2020 года впервые упала ниже 50%, когда доля юаня неизменно растет". Юань ассоциируется с огромной экономикой, которая уже больше десятилетия является "локомотивом" мировой экономики, доказывая свою устойчивость несмотря на кризисы и эпидемии, подчеркивает Тимохин. Правительство КНР применяет новые инструменты поддержки, развивает глобальные инициативы, а доход населения растет. Например, в период пандемии Covid, были введены страховые гранты для бизнеса, которые позволили привлечь дешевое финансирование и не снижать темпы производства. "Более того, Китай прогрессирует с позиции либерализации валюты, поэтому юань уже интересен не только как товарообменная единица, но и инвестиционный актив, - отмечает эксперт МКБ. - Уже действуют механизмы использования юаней, чтобы получить дополнительную доходность. Такие программы, как Bond Connect, Stock Connect, QFII квоты - позволяют инвесторам работать с инструментами с фиксированной доходностью, определенным перечнем акций, а также держать открытую валютную позицию в юанях". 27 июля Гонконгская биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing) запустила торговлю четырех новых продукта - ETF на акции материкового Китая, номинированные в юанях. Эти биржевые фонды (ETF) позволят инвесторам при относительно низких затратах увеличить свою прибыль во время краткосрочного роста рынка или застраховаться от падения котировок. 29 июля Morgan Stanley Capital International (далее MSCI) Inc. объявил о запуске серии тематических индексов, основанных на китайском рынке акций. Это связано с усиливающимся интересом глобальных инвесторов к китайскому рынку акций, поскольку Китай значительно превзошел мировые рынки акций за последние три года.
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30 июля 2020 года 16:55
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.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
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.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
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.30 июля 2020 года 12:21
По мнению аналитиков "Уралсиба", сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ, отмечается в обзоре корпорации. "Спрос на риск в среду несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое в целом оправдало надежды инвесторов, - комментируют эксперты "Уралсиба". - В наибольшем... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:02
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.30 июля 2020 года 10:59
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.30 июля 2020 года 10:11
Аналитики Промсвязьбанка не ждут сильных движений в нефтяных котировках в ближайшие сессии, говорится в комментарии банка. Минэнерго США в среду представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.30 июля 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.30 июля 2020 года 09:07
Рост нефтяных котировок продолжают сдерживать опасения по поводу увеличения числа заболевших Covid-19 - ГК "ФИНАМ"
Котировки Brent по итогам торгов среды выросли на 1,23% и закрылись на отметке $43,79. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей. Однако рост нефтяных котировок продолжают сдерживать... читать дальше
.29 июля 2020 года 16:16
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