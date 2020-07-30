Целевой диапазон закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи составляет 2875-2935 пунктов - "Фридом Финанс"

Целевой диапазон закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи составляет 2875-2935 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. По мнению эксперта, краткосрочные технические факторы ограничат активность продаж.

Индекс Мосбиржи к 13:00 мск снизился на 0,6%. Акции Магнита выглядели несколько лучше рынка. Магнит сократил прогноз по объему капитальных затрат на 2020 год до 40-45 млрд рублей на фоне снижения инвестиций в органический рост и редизайн. Чистая прибыль Магнита по МСФО за 1 полугодие выросла на 77,8% - до 17,04 млрд руб. Эти данные, как представляется эксперту, способны значимым образом поддержать акции компании даже на текущих высоких уровнях.

"Отчетность Сбербанка также оказалась лучше прогнозов и также свидетельствует в пользу переоценки с повышением рынком справедливой стоимости данной бумаги, - отмечает Осин. - С учетом полученных сегодня данных, реакция рынка на публикацию отчета, возможно, не будет носить устойчивого характера. Полагаем, она отражает не столько влияние отчетности, сколько реакцию рынка на завершение ожидавшегося события - это вчерашняя сессия ФРС - с учетом неблагоприятных для роста краткосрочных технических и сезонных факторов, а также некоторого ухудшения внешнего информационного фона при поддержке, впрочем, сохраняющейся со стороны данных отчетности американских корпораций и информации о стимулирующих мерах и мерах производителей, направленных на балансировку спроса на товарном сегменте".

Аналитику "Фридом Финанс" представляется возможным итоговое снижение российского рынка акций в четверг, однако, краткосрочные технические факторы, возможно, вечером ограничат активность продаж. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2875-2935 пунктов, 72,5-73,45 рублей и 84,6-86,50 рублей за доллар США и евро соответственно.