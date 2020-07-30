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Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на ОФЗ сместился на более низкие ценовые уровни на изменившихся ожиданиях по ставке - Райффайзенбанк
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30 июля 2020 года 13:20
Спрос на ОФЗ сместился на более низкие ценовые уровни на изменившихся ожиданиях по ставке - Райффайзенбанк
Проведенные вчера Минфином аукционы свидетельствуют об изменившихся настроениях участников рынка, что, скорее всего, стало реакцией на недавнее решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 25 б.п. (сигнал об отсутствии заметного потенциала для дальнейшего смягчения), говорится в обзоре Райффайзенбанка. Спрос на 5-летние ОФЗ 26234 составил всего 19,2 млрд руб. (из предложенных 30 млрд руб.), при этом ведомство отказалось предоставлять запрошенную большинством участников аукциона премию по доходности ко вторичному рынку, поэтому разместить удалось лишь 8,6 млрд руб. с отсечением YTM 5,08% (+2 б.п. к рынку), отмечает аналитик банка Денис Порывай. В четверг доходность этих бумаг ушла на отметку YTM 5,16% на фоне общей негативной динамики рынка ОФЗ (доходности выросли на 10 б.п. по длинным и среднесрочным выпускам), что сопровождается несколько усилившимся ослаблением рубля (сегодня +1 руб. до 73,4 руб./долл., в среднесрочной перспективе возможно превышение уровня 75 руб./долл.). "Вероятно, ОФЗ продают нерезиденты, также прибыль могут фиксировать и локальные участники с выводом средств в валютные активы, - полагает эксперт Райффайзенбанка. - Лучше обстояли дела с размещением ОФЗ 29014 – Минфину удалось привлечь 18,9 млрд руб. с отсечкой 98,3% от номинала. Однако такой результат выглядит весьма скромным, учитывая объем спроса 193 млрд руб., отразивший приток рублевой ликвидности в банковский сектор. Как мы и предполагали, спрос есть, но в ответ на большое предложение бумаг от Минфина он сместился на более низкие ценовые уровни (по нашему мнению, по 97% от номинала ведомство смогло бы реализовать существенный объем выпуска 29014)".
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30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:21
По мнению аналитиков "Уралсиба", сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ, отмечается в обзоре корпорации. "Спрос на риск в среду несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое в целом оправдало надежды инвесторов, - комментируют эксперты "Уралсиба". - В наибольшем... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:02
Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в четверг рубль отступил до 73 руб./$1 и может протестировать отметку 73,5... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:59
В центре внимания инвесторов новый пакет фискальных мер ФРС США, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось говорится в комментарии ITI Capital. Акции IT-компаний в США продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:11
Аналитики Промсвязьбанка не ждут сильных движений в нефтяных котировках в ближайшие сессии, говорится в комментарии банка. Минэнерго США в среду представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.30 июля 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.30 июля 2020 года 09:07
Рост нефтяных котировок продолжают сдерживать опасения по поводу увеличения числа заболевших Covid-19 - ГК "ФИНАМ"
Котировки Brent по итогам торгов среды выросли на 1,23% и закрылись на отметке $43,79. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей. Однако рост нефтяных котировок продолжают сдерживать... читать дальше
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