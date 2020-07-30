Новый пакет фискальных мер ФРС находится в центре внимания инвесторов - ITI Capital

В центре внимания инвесторов новый пакет фискальных мер ФРС США, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось говорится в комментарии ITI Capital.

Акции IT-компаний в США продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со снижением финансовых результатов. Dow Jones упал на 160,29 п. или на 0,6%, до 26539,57 п. S&P 500 поднялся на 40 п. или 1,2%, до 3258,44 п. благодаря росту всех 11 секторов индекса. Nasdaq повысился на 140,85 п. или 1,4%, до 10542,94 п.

Управляющие ФРС ухудшили свою оценку экономики, сообщив о серьезных опасениях, особенно в отношении безработицы.

ФРС не объявила о новых мерах по завершению двухдневного заседания в среду и подтвердила свое обещание активно поддерживать экономику. Регулятор планирует пересмотреть свою долгосрочную стратегию, что подразумевает отказ от упреждающего повышения ставок для предотвращения роста инфляции выше целевого показателя в 2%. Таким образом, обращают внимание в ITI Capital, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось.

Запасы сырой нефти в США за неделю по 24 июля упали на 10,6 млн барр., согласно данным Минэнерго страны. Неделей ранее показатель увеличился на 4,9 млн барр. Тем не менее, запасы остаются на 17% выше среднего показателя за пять лет. Резкое падение стало следствием сокращение импорта на 7 млн барр. и увеличение объема переработки нефти на 3 млн барр.

Рубль остается под давлением, несмотря на удорожание нефти из-за конвертации рублей в доллары США для выплат дивидендов держателям GDR и антироссийской санкционной риторики, указывают эксперты компании.