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30 июля 2020 года 10:59
Новый пакет фискальных мер ФРС находится в центре внимания инвесторов - ITI Capital
В центре внимания инвесторов новый пакет фискальных мер ФРС США, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось говорится в комментарии ITI Capital. Акции IT-компаний в США продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со снижением финансовых результатов. Dow Jones упал на 160,29 п. или на 0,6%, до 26539,57 п. S&P 500 поднялся на 40 п. или 1,2%, до 3258,44 п. благодаря росту всех 11 секторов индекса. Nasdaq повысился на 140,85 п. или 1,4%, до 10542,94 п. Управляющие ФРС ухудшили свою оценку экономики, сообщив о серьезных опасениях, особенно в отношении безработицы. ФРС не объявила о новых мерах по завершению двухдневного заседания в среду и подтвердила свое обещание активно поддерживать экономику. Регулятор планирует пересмотреть свою долгосрочную стратегию, что подразумевает отказ от упреждающего повышения ставок для предотвращения роста инфляции выше целевого показателя в 2%. Таким образом, обращают внимание в ITI Capital, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось. Запасы сырой нефти в США за неделю по 24 июля упали на 10,6 млн барр., согласно данным Минэнерго страны. Неделей ранее показатель увеличился на 4,9 млн барр. Тем не менее, запасы остаются на 17% выше среднего показателя за пять лет. Резкое падение стало следствием сокращение импорта на 7 млн барр. и увеличение объема переработки нефти на 3 млн барр. Рубль остается под давлением, несмотря на удорожание нефти из-за конвертации рублей в доллары США для выплат дивидендов держателям GDR и антироссийской санкционной риторики, указывают эксперты компании.
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30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:21
По мнению аналитиков "Уралсиба", сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ, отмечается в обзоре корпорации. "Спрос на риск в среду несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое в целом оправдало надежды инвесторов, - комментируют эксперты "Уралсиба". - В наибольшем... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:02
Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в четверг рубль отступил до 73 руб./$1 и может протестировать отметку 73,5... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:11
Аналитики Промсвязьбанка не ждут сильных движений в нефтяных котировках в ближайшие сессии, говорится в комментарии банка. Минэнерго США в среду представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.30 июля 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.30 июля 2020 года 09:07
Рост нефтяных котировок продолжают сдерживать опасения по поводу увеличения числа заболевших Covid-19 - ГК "ФИНАМ"
Котировки Brent по итогам торгов среды выросли на 1,23% и закрылись на отметке $43,79. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей. Однако рост нефтяных котировок продолжают сдерживать... читать дальше
.29 июля 2020 года 16:16
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500... читать дальше
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