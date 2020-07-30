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30 июля 2020 года 11:15
Справедливый уровень доходности новых бондов Балтийский лизинг находится в диапазоне 7,40-7,60% - BCS Global Markets
Справедливый уровень доходности новых бондов Балтийский лизинг находится в диапазоне 7,40-7,60%, говорится в комментарии BCS Global Markets Балтийский лизинг (Fitch: BB; Эксперт РА: ruA) в четверг, 30 июля, будет собирать заявки на амортизируемый 4-летний выпуск серии 3пбо объемом RUB 5 млрд. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 7,15-7,40%, что соответствует доходности к погашению 7,34-7,61%. "Обращающийся Балтийский лизинг-2пбо торгуется с небольшой премией к выпускам РЕСО-Лизинг (S&P: BB); Эксперт РА: ruA+). На наш взгляд, новые облигации Балтийского лизинга должны предлагать премию к кривой РЕСО-Лизинга не менее 15 б.п., учитывая более высокий рейтинг последней. Мы считаем справедливой доходность Балтийский лизинг-2пбо в диапазоне 7,40-7,60%, что соответствует ставке купона 7,20-7,39%", - отмечают эксперты BCS GM. Балтийский лизинг - средних размеров лизинговая компания с госучастием, занимавшая 11 место в России по объему лизингового портфеля по итогам 2019 г. (данные РА Эксперт). Компания работает во всех крупных городах России и имеет 74 филиала, при этом Приволжский ОФО, Центральный ФО (без Москвы) и Сибирский ФО в совокупности занимают 53% лизингового портфеля. "Бизнес компании развивается, но в 2020 г. ожидается замедление темпов роста, - подчеркивают аналитики BCS GM. - В 2019 г. лизинговый портфель увеличился на 28% г/г до RUB 41,2 млрд. Вместе с тем, по данным компании, в 1П20 лизинговый портфель продолжил расти (+6% г/г до RUB 43,6 млрд) даже в условиях снижения экономической активности. На наш взгляд, лизинговый портфель выглядит достаточно диверсифицированным: легковой и коммерческий транспорт занимают 32%, прочий - 29%, строительное оборудование и спецтехника - 19%. На 20 крупнейших клиентов приходится 6,2% портфеля. Качество активов поддерживается на высоком уровне: доля просроченных более чем на 90 дней контрактов находится существенно ниже 1% по состоянию в 1П20. Компания рассчитывает, что и по результатам всего 2020 г. сможет удержать положительные темпы роста бизнеса, в том числе за счет синергии с Банком "ФК Открытие"". Чистые процентные доходы после резервов по итогам 2019 г выросли на 16% г/г до RUB 4,2 млрд, что позволило сохранить ROEA на уровне 27%, говорится в комментарии BCS GM. По предварительным данным за 1П20, на фоне роста активов продолжают расти и доходы - ЧПД после резервов увеличилась на 14% г/г до RUB 2,2 млрд, при сохранении ROEA около 27%. "Высокая прибыльность позволяет поддерживать комфортный уровень достаточности капитала - отношение Долг/Капитал составило 3.8х в 2019 г. (4.5х по итогам 1П20). Риски ликвидности мы считаем невысокими - активы и обязательства сбалансированы по срокам без дефицитов ликвидности", - подчеркивают аналитики BCS GM.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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