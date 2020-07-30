Финпоказатели РусГидро за I полугодие по МСФО могут стать драйвером роста котировок акций компании - ИК "Атон"

Финпоказатели РусГидро за I полугодие по МСФО могут стать драйвером роста котировок акций компании, отмечается в обзоре ИК "Атон".

"Выручка компании увеличилась на 18% г/г до 91 млрд руб. на фоне роста выработки электроэнергии на 33% и снижения цен на электроэнергию во 2-й ценовой зоне. EBITDA выросла до 49.5 млрд руб. (+26% г/г), а чистая прибыль увеличилась на 41% до 30 млрд руб.

Это неконсолидированные показатели по РСБУ. Они представляются достаточно сильными и предполагают, что результаты по МСФО, которые будут опубликованы в конце августа, тоже окажутся сильными, а также могут стать драйвером роста для акций", - указывают аналитики ИК "Атон".