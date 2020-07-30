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30 июля 2020 года 10:38
Вероятно смещение доходности 10-летних ОФЗ ближе к 5,8% годовых - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут позитивной реакции рынка рублевых облигаций на итоги заседания ФРС и смещения доходности 10-летних ОФЗ ближе к 5,8% годовых, сообщается в комментарии банка. Рынок рублевых облигаций в среду не отреагировал на повышение оптимизма на глобальных рынках, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,87% годовых. При этом российские еврооблигации выросли в цене вместе с большинством развивающихся стран. Доходность 10-летних евробондов России снизилась до 2,42% (-2 б.п.). Минфин РФ на аукционах среды ограничил размер премии, что не позволило продать большой объем ОФЗ. Доходность по цене отсечения ОФЗ 26234 составила 5,09%, что предполагает премию 2 б.п. к закрытию торгов во вторник. Объем размещения - 8,6 млрд руб. при спросе 19,7 млрд руб. Спрос на флоатер ОФЗ 29014 составил 193 млрд руб. Однако Минфин удовлетворил только 10%, разместив бумаги данного выпуска на 19,2 млрд руб. по цене отсечения 98,3% (на 5 б.п. ниже закрытия во вторник). Результаты аукционов продемонстрировали слабый интерес к ОФЗ после того, как российские игроки в этом году уже значительно нарастили позиции, а основной драйвер спекулятивного спроса (снижение ключевой ставки ЦБР) исчерпан, отмечает специалист. Американский Центробанк в среду сохранил ставку на уровне 0,00-0,25% и отметил готовность проводить стимулирующую ДКП так долго, как это потребуется для восстановления экономики, которое пока идет медленными темпами. Медианный прогноз членов ФРС предполагает сохранение ставки на около нулевом уровне в течение 2020-2022 гг. Также ФРС были продлены программы чрезвычайного кредитования и предоставления долларовых своп линий для центробанков других стран. Мягкая монетарная политика ФРС выступает фактором в пользу сохранения низких ставок Центробанками развивающихся стран, считает Монастыршин. "Сохранение низкой ставки ЦБ РФ в течение 2020-2022 гг. при сокращении дефицита бюджета может способствовать смещению вниз кривой доходности ОФЗ. В четверг ждем позитивной реакции рынка рублевых облигаций на итоги заседания ФРС и смещения доходности 10-летних ОФЗ ближе к 5,8% годовых", - указывает аналитик Промсвязьбанка.
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