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29 июля 2020 года 18:31
Ралли в евро продолжается, падение индекса доллара усиливается - ИК "Велес Капитал"
Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в среду не выглядела столь однозначной, хотя в целом доллар терял позиции в большинстве валютных пар, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Определенную поддержку рублю, по мнению эксперта, оказывали котировки нефти, прибавлявшие к концу дня и после выхода данных по существенному сокращению запасов нефти почти 1%. Однако рост котировок нефти проявлялся для рубля, по сути, лишь в том, что отечественная валюта удерживала символический плюс в паре с долларом. "После серьезного роста за последние дни в среду доллар и евро начали торги на российском рынке с коррекции. - комментирует Кравченко. - К концу первого часа торгов пара доллар/рубль опускалась ниже 72,1 руб. (против максимума предыдущего дня на уровне 72,7 руб.), а курс евро опускался ниже 84,8 руб. (во вторник курс поднимался до 85,2 руб.). Однако фиксация прибыли в зарубежных валютах оказалась совсем недолгой, и уже со второй половины дня рубль вновь стал терять позиции. В результате к окончанию рабочего дня рубль вернулся в заметный минус в паре с евро и практически "вышел в ноль" против доллара, полностью утратив свои утреннее преимущество". Российский валютный рынок во второй половине дня вновь транслировал ситуацию на международных валютных площадках, отражая дальнейшее ослабление доллара к корзине основных валют и укрепление евро. Так, индекс доллара после непродолжительного роста вновь скорректировался и обновил очередной минимум с июня 2018 г., теряя к окончанию рабочего дня около 0,3%. Евро в паре с долларом пытался обновить максимумы двух предыдущих торговых дней и укреплялся к концу дня на полпроцента. "Вечером участники рынка будут ожидать итогов заседания ФРС. Вряд ли рынок ждет какой-то сюрприз, однако определенные шансы на изменение ситуации на глобальных валютных площадках после комментариев главы ФРС все же имеются", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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