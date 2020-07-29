Газпромбанк поднял оценку акций Энел Россия на 5%, оставив рейтинг "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 0,95 рубля до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация (рейтинг) "держать" осталась без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,94 рубля за штуку.