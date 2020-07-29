Индекс Мосбиржи до конца торгов не выйдет из диапазона 2900-2910 пунктов - "Универ-Капитал"

Индекс Мосбиржи до конца торгов не выйдет из диапазона 2900-2910 пунктов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ-Капитала" Андрея Верникова.

"Лучше рынка в среду торгуются акции РусГидро + 2,7%, на фоне публикации отчетности за 1 полугодие по РСБУ. Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 29,9 млрд руб. Выручка РусГидро в 1 полугодии увеличилась на 18% и составила 91 млрд рублей. В последние три месяца акции РусГидро показывают динамику лучше рынка. При этом, на периоде в несколько лет, акции компании существенно отстают от рынка. Технически и фундаментально акции РусГидро сохраняют потенциал для дальнейшего роста", - отмечает эксперт.

Хорошей идеей для рынка, по мнению Верникова, может стать компания МТС. Оператор первым в России получил лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. По мнению президента МТС Алексей Корня, новые технологии будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы. Это позволит вывести мобильную отрасль на новый уровень и создать дополнительные доходы операторам. Рынок пока сдержанно отреагировал на данную новость, акции МТС выросли на 0,5%.