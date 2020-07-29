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29 июля 2020 года 16:47

ИК "Велес Капитал" рекомендует "держать" акции "Норникеля"

Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что актуальная целевая цена для акций ГМК "Норильский никель" составляет 18248 руб., рекомендация - "держать", сообщается в комментарии.

Компания ГМК "Норильский Никель" опубликовала операционные результаты за 2К2020 года. По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Сучкова, компания не столкнется с серьезным падением продаж по итогам 1-го полугодия 2020 г. По аналогии с предыдущими кризисами возможно снижение объемов реализации на 10% г/г, однако ралли цен палладия в 1-м квартале 2020 г. должно компенсировать ценовой спад в других металлах. В то же время увеличение капитальных затрат, неопределенность вокруг штрафа, неизбежный рост долговой нагрузки и снижение дивидендных выплат после 2021 г. ограничивают потенциал роста котировок компании.

Актуальная целевая цена для акции "Норникеля" установлена на уровне 18248 руб., что соответствует рекомендации "держать", указывает специалист инвестиционной компании.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


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