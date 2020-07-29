ИК "Велес Капитал" рекомендует "держать" акции "Норникеля"

Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что актуальная целевая цена для акций ГМК "Норильский никель" составляет 18248 руб., рекомендация - "держать", сообщается в комментарии.

Компания ГМК "Норильский Никель" опубликовала операционные результаты за 2К2020 года. По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Сучкова, компания не столкнется с серьезным падением продаж по итогам 1-го полугодия 2020 г. По аналогии с предыдущими кризисами возможно снижение объемов реализации на 10% г/г, однако ралли цен палладия в 1-м квартале 2020 г. должно компенсировать ценовой спад в других металлах. В то же время увеличение капитальных затрат, неопределенность вокруг штрафа, неизбежный рост долговой нагрузки и снижение дивидендных выплат после 2021 г. ограничивают потенциал роста котировок компании.

Актуальная целевая цена для акции "Норникеля" установлена на уровне 18248 руб., что соответствует рекомендации "держать", указывает специалист инвестиционной компании.