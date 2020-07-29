Акции ММК находятся в неплохой позиции для развития повышения - ИК "Велес Капитал"

Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что, с технической точки зрения, акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику, говорится в комментарии.

ММК в среду представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, согласно которым чистая прибыль упала на 62% в годовом исчислении (несколько хуже прогнозов). В компании объявили о дивидендах за первое полугодие в размере 0,607 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности лишь в 1,5%.

"С технической точки зрения, акции ММК продолжают постепенное восстановление с июньских минимумов при преобладании восходящего тренда по ADX. Бумаги находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику 43,83 руб. Благоприятный сигнал подтвердится при закреплении выше 40,55 руб. Ближайшие краткосрочные поддержки для бумаг расположены в районе 38,50-39 руб., а среднесрочная - у 37 руб." - указывает специалист Елена Кожухова.