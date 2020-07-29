Ухудшение внешнего фона снижает шансы на рост рынка акций во второй половине среды - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи сокращает отставание в темпах восстановления от американского фондового сегмента в основном за счет динамики бумаг металлургического, добывающего, розничного, технологического и финансового секторов, но ухудшение внешнего информационного фона ведет к возможному снижению российского рынка акций во второй половине торгов среды, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи составляют 2880-2935 пунктов, полагает он.