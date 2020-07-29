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29 июля 2020 года 14:28
Рынки входят в традиционный период летнего затишья - МКБ
Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Инвесторы ждут очередной пакет помощи от Конгресса на $1 трлн, результаты очередного заседания ФРС и итоги слушаний в Конгрессе с участием глав крупнейших корпораций США в среду, а также финансовые результаты этих корпораций в четверг. Пока сезон корпоративной отчетности не дает понятной картины о том, что будет происходить с прибылью и выручкой в ближайшие кварталы, а компании рапортуют вразнобой. Ну и, конечно же, еще долго на радарах инвесторов будут присутствовать новости о разработке вакцин. Индекс потребительской уверенности в США существенно снизился за июль (c 98,3 п. до 92,6 п.), а ФРС продлила льготный период по кредитованию еще на три месяца (до конца года), что указывает,по мнению эксперта, на сохранение серьезных опасений относительно восстановления американской экономики. Защитные активы: золото, индекс американского доллара DXY, иена и индекс волатильности VIX выросли. "Нефть и российские индексы (Мосбиржи и РТС) остаются в нейтральном диапазоне с возможностью движения в любую из сторон, но в паре рубль-доллар произошло заметное движение - российская валюта опустилась на закрытии до уровня 72,59 руб. за долл., где находится еще более существенная поддержка - сильный горизонтальный уровень, 100-дневная средняя и верхняя граница Bollinger Bands ("ленты Боллинджера"). Если диапазон 72,6-73 руб. за долл. в ближайшие дни будет пройден, то следующей целью станет уровень 76 руб. за долл.", - заключает Валентин Журба.
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29 июля 2020 года 16:16
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:08
Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"
Нефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института... читать дальше
.29 июля 2020 года 13:52
КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63
Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря... читать дальше
.29 июля 2020 года 12:47
Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках... читать дальше
.29 июля 2020 года 11:02
Возможно некоторое восстановление американских фондовых индексов после заседания ФРС и обсуждения в Конгрессе США новой программы поддержки экономики, говорится в комментарии ITI Capital. Акции на рынке США упали во вторник после того, как некоторые крупные американские компании представили... читать дальше
.29 июля 2020 года 10:47
Диапазон 43-45 долл./барр. Brent остается актуальным и в среду; риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни сохраняются, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent продолжают находиться в узком «боковике» в преддверии экспирации... читать дальше
.29 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:36
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше... читать дальше
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