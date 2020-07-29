Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В среду утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках преобладает умеренный оптимизм. Рынки ждут решения ФРС США, которое станет известно вечером. Вероятно, комментарии о сохранении мягкой денежно-кредитной политики усилят давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. В результате рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что, нефть торгуется в узком диапазоне, рынок ждет данных по запасам углеводородов в США и итогов заседания ФРС. Аналитики Sberbank CIB полагают, что данные покажут снижение запасов нефти и бензина, и этого может быть достаточно, чтобы котировки Brent пробили отметку $43,6/барр. и выросли до $44,1/барр. Еще одним фактором поддержки для рискованных активов, по мнению экспертов, могут стать мягкие комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла – вечером среды он может просигнализировать о том, что процентные ставки останутся около нулевых уровней на более длительное время, так как заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Аналитики Sberbank Investment Research также указывают, что в ожидании решения ФРС США по денежно-кредитной политике и на фоне возможной стабилизации рубля доходность рублевых облигаций, скорее всего, будет колебаться возле уровней, наблюдавшихся за последнее время, заметных изменений не ожидается.