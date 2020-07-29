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29 июля 2020 года 12:00
Дивидендный фактор останется основным для рубля на этой и следующей неделе - РФПИ
Дивидендный фактор, когда выплаченные нерезидентам средства автоматически конвертируются в валюту, останется основным для рубля на этой и следующей неделе, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Рубль во вторник существенно ускорил свое снижение к USD и бивалютной корзине на фоне нестабильного внешнего фона и ухудшения баланса локальных потоков. Сохранение устойчивого и значительного спроса на валюту оказывало столь существенное давление на рубль, что даже массивные продажи экспортеров в зоне 72,00/USD не способны были изменить общий негативный тренд. Вероятно, что на рубль действовал дивидендный фактор, когда выплаченные нерезидентам средства автоматически конвертируются в валюту. На этой и следующей неделе этот фактор останется основным для рубля, особенно учитывая завершившийся налоговый период", - отмечает Полевой. Также, по мнению эксперта, важным будет и решение Минфина (на следующей неделе) относительно объема продаж валюты по бюджетному правилу, который может вновь сократиться. "В целом, краткосрочные перспективы рубля выглядят негативно, однако его слабость в какой-то момент может стать триггером для открытия новых позиций в акциях и облигациях нерезидентами: первые остаются относительно более дешёвыми, чем рынки-аналоги, а вторые сохраняют привлекательность из-за относительно более высоких номинальных и реальных ставок, чем в большинстве других ЕМ стран, пусть основная часть смягчения монетарной политики российского ЦБ и позади", - указывает Полевой. Рубль утром в среду частично компенсирует вчерашние потери, но говорить о развороте тренда, по мнению главного экономиста РФПИ, безусловно, рано. Поэтому эксперт допускает сохранение курса рубля в течение дня в диапазоне 71,75-72,75/USD.
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