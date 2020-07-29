Рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран при улучшении "аппетита" к риску - "Нордеа банк"

Рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран в случае улучшения глобального "аппетита" к риску, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль в утренние часы среды пытается восстановить часть потерянных позиций и торгуется вблизи 72,3 руб./$1 и 85 руб./EUR1.

"На наш взгляд, ничего необычного в динамике рубля во вторник не было (российская валюта накануне оказалась под значимым давлением). Мы неоднократно отмечали, что риски по рублю смещены в сторону ослабления. Прочие валюты развивающихся стран также находились пусть и под меньшим, но все же сильным давлением на фоне ослабления "аппетита" к риску (турецкая лира и южноафриканский ранд теряли около 1%, мексиканский песо слабел на 0,7%). Помимо неопределенности сроков согласования очередного пакета фискальных мер в США игроки могли фиксировать позиции перед заседанием ФРС. Что касается специфических факторов для рубля, то дополнительное давление на рубль может оказывать конвертация дивидендов в валюту", - пишут специалисты банка.

Факторами, которые могут ограничить давление на рубль в среду, по мнению аналитиков, являются сохранение цен на нефть вблизи отметки 44 долл./барр. Brent и многочисленные оптимистичные сообщения о вакцинах против коронавируса. "На наш взгляд, в случае улучшения глобального "аппетита" к риску рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран", - указывают они.