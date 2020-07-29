Диапазон 43-45 долл./барр. Brent остается актуальным и в среду - Промсвязьбанк

Диапазон 43-45 долл./барр. Brent остается актуальным и в среду; риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни сохраняются, отмечается в комментарии Промсвязьбанка.

"Цены на нефть Brent продолжают находиться в узком «боковике» в преддверии экспирации сентябрьского фьючерса (31 июля), удерживаясь в нижней части диапазона 43-45 долл./барр. ввиду дефицита идей, обусловленных сохраняющейся неоднозначной общерыночной конъюнктурой и неуверенностью в устойчивости спроса на энергоносители на фоне растущего числа инфицированных COVID-19. Данные Американского Института нефти (API) по запасам энергоносителей неожиданно показали падение запасов сырой нефти в США на 6,8 млн барр. (ожидался рост на 357 тыс барр.) и рост переработки, оказывая определенную поддержку котировкам. Если данные Минэнерго США, которые выйдут сегодня, будут схожими, цены могут попытаться вернуться к 44 долл./барр. По нашему мнению, диапазон 43-45 долл./барр. остается актуальным и сегодня; риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни сохраняются", - комментируют эксперты банка.