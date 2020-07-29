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Главная / Аналитикам / Аналитика / ФРС и Конгресс США поддержат рынок акций - ITI Capital
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29 июля 2020 года 11:02
ФРС и Конгресс США поддержат рынок акций - ITI Capital
Возможно некоторое восстановление американских фондовых индексов после заседания ФРС и обсуждения в Конгрессе США новой программы поддержки экономики, говорится в комментарии ITI Capital. Акции на рынке США упали во вторник после того, как некоторые крупные американские компании представили отчетность, по которой стало ясно, что ущерб от пандемии коронавируса превзошел ожидания инвесторов, констатируют аналитики ITI Capital. Dow Jones упал на 205,49 п. или на 0,8%, до 26379,28 п., S&P 500 - на 20,97 п. или 0,6%, до 3218,44 п., Nasdaq - на 134,18 п. или 1,3%, до 10402,09 п. ФРС продлила на три месяца действие всех своих программ антикризисного кредитования, которые истекали в сентябре, для поддержки экономической активности в условиях пандемии. Регулятор объявил о девяти программах кредитования в марте, когда началась пандемия. ЕС ввел санкции в отношении Китая за изменение политики в отношении Гонконга, что приблизило блок к более жесткой позиции администрации Трампа по отношению к Пекину. Китайский Shanghai вырос на 1,7%, японский Nikkei 225 снизился на 1,2%. Фьючерсы США незначительно снижаются. "Мы ожидаем некоторого восстановления индексов после заседания ФРС и объявления о новых стимулирующих мерах. Помимо ФРС все будут следить за обсуждениями республиканцами и демократами новой программы поддержки экономики. Она, как ожидается, превзойдет предыдущие, срок действия которых истекает в пятницу. Инвесторы наблюдают за признаками того, что ФРС может переключиться с покупок казначейских и ипотечных облигаций на более долгосрочные ценные бумаги, как это было после финансового кризиса 2008 г.", - указывают специалисты ITI Capital.
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29 июля 2020 года 16:16
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:08
Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"
Нефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института... читать дальше
.29 июля 2020 года 14:28
Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель... читать дальше
.29 июля 2020 года 13:52
КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63
Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря... читать дальше
.29 июля 2020 года 12:47
Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках... читать дальше
.29 июля 2020 года 10:47
Диапазон 43-45 долл./барр. Brent остается актуальным и в среду; риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни сохраняются, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent продолжают находиться в узком «боковике» в преддверии экспирации... читать дальше
.29 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:36
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше... читать дальше
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