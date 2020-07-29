Рубеж в 73 руб./долл. может стать локальным пределом ослабления рубля по отношению к доллару - ГК "ФИНАМ"

Уверенное закрепление пары доллар/рубль над диапазоном 70,50-72,30 может привести к ее дальнейшему восхождению к уровню 73, однако данный рубеж может стать локальным пределом ослабления рубля по отношению к доллару, отмечается в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова.

"В настоящий момент против рубля выступают снижение валютных интервенций Банком России, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от российских компаний и приостановившие свой рост у отметки $45 цены на нефть, - полагает Дроздов. - Во вторник пара доллар/рубль вышла за верхнюю границу сформировавшегося в начале июля комфортного диапазона 70,50-72,30, уверенное закрепление над которой может привести к ее дальнейшему восхождению к уровню 73, однако данный рубеж может стать локальным пределом ослабления рубля по отношению к доллару".