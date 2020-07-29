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29 июля 2020 года 10:07
Внешний негатив заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов среды в России неоднородный, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. С одной стороны, японский фондовый рынок подвержен распродажам на фоне сильной иены и слабых корпоративных отчётах. С другой стороны, китайские индексы вновь растут, игнорируя внешний негатив. "Впрочем, этот внешний негатив также заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США. Тем не менее, до итогов двухдневного заседания на рынках будет более низкая активность. AUD, CAD и NZD демонстрировали разнонаправленную динамику с небольшой волатильностью относительно доллара США, предлагая возможный сценарий стабильности рубля на старте дня. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётности "НОВАТЭК", ММК и ТГК-1, а также операционные результаты от ГМК "Норникель" за II квартал", - отмечает Кочетков.
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29 июля 2020 года 16:16
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:08
Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"
Нефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института... читать дальше
.29 июля 2020 года 14:28
Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель... читать дальше
.29 июля 2020 года 13:52
КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63
Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря... читать дальше
.29 июля 2020 года 12:47
Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках... читать дальше
.29 июля 2020 года 11:02
Возможно некоторое восстановление американских фондовых индексов после заседания ФРС и обсуждения в Конгрессе США новой программы поддержки экономики, говорится в комментарии ITI Capital. Акции на рынке США упали во вторник после того, как некоторые крупные американские компании представили... читать дальше
.29 июля 2020 года 10:47
Диапазон 43-45 долл./барр. Brent остается актуальным и в среду; риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни сохраняются, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent продолжают находиться в узком «боковике» в преддверии экспирации... читать дальше
.29 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
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