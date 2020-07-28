BCS GM поднял оценку GDR Mail.ru на 26%, подтвердив рекомендацию "покупать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) с 1900 рублей до 2400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена: эксперт отмечает сохраняющийся фундаментальный потенциал роста депозитарных расписок компании даже после скачка котировок на 44% с середины июня.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 2162,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1904,2 рубля за штуку.