Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на сырьевые валюты и уменьшает шансы на дальнейшее восстановление экономики после отскока, который произошел в предыдущие месяцы в рамках V-образной динамики, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Доллар укрепился на 15-20% к валютам развивающихся рынков и на 4-5% - к валютам развитых рынков с начала года. Разница курсов достигла максимума при возобновлении экономической деятельности в мае и в середине июля, когда рост выявляемых случаев заболеваемости обновил максимум в США, что снизило шансы на быстрое восстановление мировой экономики", - указывают эксперты ITI Capital.