BCS GM поднял оценку акций ВТБ на 25%, сохранив рекомендацию "держать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,037 рубля до 0,046 рубля за штуку в свете снижения безрисковой ставки на 2,5 процентного пункта, до 5,8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

"Пандемия негативно сказалась на ВТБ, как и на всем банковском секторе, в основном за счет роста стоимости риска. Тем не менее снижение ключевой ставки ЦБ оказывает поддержку чистой процентной марже в 2020 году, компенсируя слабость конъюнктуры - мы ожидаем ее рост на 24 базисных пункта в 2020 году, до 3,52%", - пишут эксперты.

Между тем, по мнению аналитиков, размер дивидендов банка за 2019 год может быть снижен. "Результаты ВТБ по МСФО за апрель и май отражают резко негативное влияние пандемии на чистую прибыль, которая составила всего 1,4 млрд рублей в основном из-за давления со стороны стоимости риска (1,5%), а также прочих операционных убытков в размере 26,6 млрд. Столь слабые результаты говорят о том, что банк может отказаться от коэффициента дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли за 2019 год, принимая во внимание давление на достаточность капитала: по нашим оценкам, показатель Н20.0 снизился на 20 базисных пунктов во втором квартале 2020 года, до 11,8%, против минимального значения 11,5%. Теперь мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат за 2019 год составит 15%, а DPS - 0,00116 рубля на акцию при дивдоходности 3,1%", - говорится в обзоре.

Кроме того, как прогнозируют аналитики, прибыль банка сможет вернуться к уровню 2019 года лишь в 2023 году.

"Наш долгосрочный прогноз предполагает восстановление российской экономики в 2021 году, принимая во внимание наш прогноз динамики реального ВВП РФ: рост на 3,3% в 2021 году после падения на 3,8% в 2020 году. Мы ожидаем для ВТБ снижение стоимости риска до 1,16% в 2021 году и до 1,0% в 2022-2023 годах, что будет нивелировано сокращением чистой процентной маржи до 2,9% в 2023 году (минус 60 базисных пунктов г/г) после переоценки доходности активов, однако поддержку будет оказывать активизация кредитования со среднегодовым ожидаемым ростом в 2020-2023 годах 7% (плюс 10% в розничном и плюс 5% в корпоративном сегментах), а также увеличение комиссионного дохода на 10%. Нормализация роста операционных расходов снизит соотношение "расходы/доходы" до 43% с 46% в 2020 году. Таким образом, мы ждем восстановление чистой прибыли до 200 млрд рублей (уровень 2019 года) к 2023 году при ROE 10,5%", - отмечается в материалах BCS Global Markets.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 0,04 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,04 рубля за штуку.