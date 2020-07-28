Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых онлайн-платежей по всему миру, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Однако тактическая оценка акций IT-компаний завышена, так как средний коэффициент P/E по входящим в Nasdaq компаниям превышает 30х против 12х у циклических акций, поэтому мы рекомендуем циклические и IT-акции, - указывают эксперты ITI Capital. - Мы ожидаем восстановления перепроданных циклических акций, а по драгоценным металлам и биткоину неизбежна фиксация прибыли".

Серебро с марта подорожало на 90%, биткоин - более чем на 70%, Nasdaq повысился на 50%, Dow Jones - на 39%. Удорожание драгоценных металлов и биткоина, по мнению экспертов, обусловлено повышением спроса из-за двух факторов: 1) бегство в защитные активы, в частности в биткоин, который считается цифровым золотом; 2) обесценение глобальных активов в связи с глобальным фискальным и монетарным стимулированием, объем которого уже превысил $17 трлн долларов в условиях сохранения мировых ставок в развитых странах у 0%.

"Уровни сопротивления золота, представляющие собой психологические отметки: $1944/унция (27 июля 2011 г.), $2000/унция, исторический максимум на рынке серебра составляет около $50, в то время как $30 - важный уровень сопротивление на пути к нему.

Биткоин выигрывает как нетрадиционное средство хеджирования от глобальной волатильности, а также за счет роста объема онлайн-платежей, который достиг $4,1 трлн в прошлом году и может достигнуть $5 трлн в этом году по сравнению с $3,2 трлн тремя годами ранее.

Ключевые уровни краткосрочного сопротивления у биткоина - $11 314 (август 2019 г.) и $11 921 (июнь 2019 г.).", - отмечают аналитики ITI Capital.