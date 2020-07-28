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28 июля 2020 года 18:36
Среднесрочный потенциал роста котировок золоту немногим более 20% - ИК "Фридом Финанс"
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше возможностей для дальнейшего ралли. "Рост преимущественно связан со спекулятивными факторами: инвесторы наращивают вложения фонды золота, ожидая резкой коррекции фондовых площадок из-за американо-китайского противостояния и второй волны коронавируса. Последние три месяца эти ж самые факторы никак не влияли на стоимость золота - до тех пор, пока активно росла стоимость акций и основных фондовых индексов", - отмечает Емельянов. Аналитик ИК оценивает среднесрочный потенциал роста по золоту немногим более 20%, причем с оговоркой, что подъем может занять не один месяц или даже год. Максимальной отметкой, до которой может подняться унция основного драгметалла, составляет $2400. "На этом фоне все еще недооцененным по отношению к золоту остаются некоторые платиноиды и серебро, - указывает Емельянов. - Являясь в большей мере промышленными металлами, чем само золото, они тем не менее очень далеки от своих исторических пиков. Серебро сегодня стоит $24,8 за унцию против $48,5 в апреле 2011 года. Спекулятивный потенциал в этом металле составляет почти 100%. Платина в том же рекордном 2011 году стоила $1875 за унцию, что более чем 90% выше текущей рыночной стоимости металла". Сколь быстрым и неожиданным может быть рост котировок драгметаллов, видно на примере палладия. Еще две недели назад он стабильно держался на уровне не выше $1990 за унцию, но за эти дни он несколькими рывками преодолел планку $2350, прибавив всего за несколько дней целых 18%. "У золота на такой же по силе подъем ушло два месяца. В текущей ситуации разрыв между динамикой палладия и золота преодолен. Но по мере разгона цен на основной драгметалл мы можем увидеть такие же скачкообразные движения в остальных активах этой группы", - полагает эксперт ИК "Фридом Финанс".
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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
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