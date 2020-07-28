Julius Baer отдает предпочтение сильному структурному росту фондового рынка в США по сравнению с Европой

Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном связан с региональными различиями в подходах к циклам заражения Covid-19 и может быть только временным по своей природе, полагает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

После долгих переговоров 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) наконец-то договорились о широкомасштабном фонде восстановления после Covid-19. Таким образом, Евросоюз открывает новые возможности по нескольким направлениям, отмечается в комментарии эксперта банка.

"Впервые в значительных масштабах возникают объединенные долги, - указывает Ланг. - Кроме того, впервые на рынках капитала будут выпущены единые долговые обязательства. Вдобавок к этому, большая часть привлеченных средств будет передана непосредственно странам-членам ЕС в виде грантов, которые не подлежат возврату. Такое происходит в истории впервые. Таким образом, Союз делает важный шаг от прежней национальной бюджетной политики к бюджетному союзу".

По мнению Ланга, на этом фоне прорыв саммита можно считать революционным шагом на пути к фискальному союзу, поскольку соглашение, вероятно, является наиболее важной отметкой на пути к стабилизации валютного союза со времен прозвучавшей в июле 2012 года знаменитой речи Марио Драги "Любой ценой".

"Каковы последствия для рынков капитала? Во-первых, распад валютного союза в настоящее время предотвращен. Соглашение повышает кредитоспособность всех государств-членов, и поэтому повторение долгового кризиса в ЕС, подобного кризису 2012 года, менее вероятно. На данный момент основным победителем является евро. Поскольку финансовые рынки ждали соглашения, единая валюта уже некоторое время находится на подъеме. Тем не менее, наши валютные специалисты видят потенциал для улучшений, и они повысили свой 12-месячный прогноз для EUR/USD до 1,20. Что касается перспектив роста, то еще предстоит выяснить, насколько эффективно будут использоваться имеющиеся средства. Пока еще рано делать какие-либо прогнозы", - полагает аналитик Julius Baer.

Поэтому на фондовых рынках эксперты банка продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном связан с региональными различиями в подходах к циклам заражения Covid-19 и может быть только временным по своей природе, допускает Патрик Ланг.