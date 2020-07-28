BCS GM понизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать"

BCS Global Markets (BCS GM) понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, составляет $1 за штуку.

По мнению аналитиков, ближайшие месяцы будут по-прежнему трудными для компании, однако восстановления рынка не избежать - это приведет к ре-рейтингу бумаг "АЛРОСА" в среднесрочной перспективе.

"Ключевым фактором динамики "АЛРОСА" в этом году будут скорость и масштаб восстановления потребительской активности на рынке бриллиантов (в основном США и Китай), а также сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону бриллиантов и материальных подарков с нематериальных (впечатления) и путешествий (из-за необходимости оставаться дома в период пандемии). Такой сдвиг уже наблюдается в США. (...) Вместе с тем продолжающийся в связи с пандемией кризис в США (с угрозой второй волны и повторного карантина в ряде штатов) может подорвать дальнейшее возрождение рынка и оказать давление на спрос и, как следствие, продажи "АЛРОСА" в краткосрочной перспективе. Тем не менее мы ждем восстановления потребительской активности в конце 2020 года - начале 2021 года, что вкупе с падением предложения алмазов и появлением вакцины от COVID-19 поддержит спрос на алмазы и продажи "АЛРОСА". Более того, свою роль сыграет и отложенный спрос, что должно вернуть продажи компании к уровню 34-37 млн карат в 2021-2022 годах и улучшить ее финансовые показатели", - говорится в обзоре инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $1,08 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $0,92 за штуку.