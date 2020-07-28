Возвращение тенденции к укреплению рубля возможно после окончания конвертации дивидендов - "Открытие Брокер"

После завершения конвертации дивидендов российских компаний давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на его укрепление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов вторника баррель Brent стоил около 3145 рублей. Ставки MosPrime существенно не изменились, составив 4,23% на день, 4,29% на неделю и 4,42% на месяц.

Эксперт компании отмечает, что на рубль продолжает давить конвертация дивидендов российских компаний, которую не покрывают продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Доллар также немного корректировал свои потери предыдущих дней. AUD, CAD, NZD теряли от 0,1% до 0,55% против валюты США.

"Соответственно, нельзя говорить, что слабость рубля определяется лишь внутренними факторами. Однако, как только завершатся все крупные выплаты акционерам, которые будут конвертированы в валюту, давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на укрепление", - пишет Кочетков.