Операционные результаты РУСАЛа могут привести к улучшению среднесрочных перспектив акций - ИК "Фридом Финанс"

"Лучше рынка" в первой половине торгов вторника выглядели бумаги "РУСАЛа". По итогам первого полугодия компания продемонстрировала нулевое изменение объемов производства алюминия. Учитывая улучшение макроэкономической статистики в середине года, ралли в золоте, традиционно выступающем опережающим индикатором для котировок цветных металлов, операционные результаты компании способны привести к улучшению среднесрочных перспектив для акций, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

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