Рынки акций консолидируются в надежде на вакцину и новые стимулы экономик - "БКС Брокер"

Мировые рынки акций во вторник консолидируются в надежде на появление вакцины от COVID-19 и новые стимулы для экономик, в то время как "бычий" настрой игроков сдерживается эскалацией конфликта между США и Китаем, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей Дроздов.

По его словам, надежды на вакцину от COVID-19 повышаются с началом новой фазы клинических испытаний (Moderna, Pfizer), что позволит получить разрешение на производство препарата до конца этого года. Некоторую поддержку риск-аппетиту также оказывают планы стимулов в объеме $1 трлн в США, о которых объявили республиканцы, а также намерение обсудить с демократами предложенный последними план на $3 трлн - ожидается, что консенсус будет достигнут где-то между этими цифрами.

В свете увеличения числа новых случаев COVID растут ожидания, что ФРС подтвердит беспрецедентные стимулы на ближайшие годы, увеличит программу выкупа активов и даже оставит за собой возможность ввести отрицательные процентные ставки. Сочетание надежд на вакцину и стимулов оказывает поддержку котировкам нефти Brent, хотя рост числа новых случаев COVID-19, а также продолжающаяся торговая война США и Китая сдерживают рост, считает эксперт.

На этой неделе, кроме ситуации с коронавирусом и взаимоотношений США и КНР, в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по ВВП США и Европы во втором квартале (30 июля), индексы PMI для производственного сектора Китая (31 июля) и заседание ФРС, которое завершится в среду, 29 июля.

На нефтяном рынке пока преобладают нейтральные настроения. Эскалация конфликта между США и КНР, крупнейшими экономиками и потребителями энергоресурсов, а также риски повторного "локдауна" оказывают давление на "черное золото". В то же время надежды на стимулы и вакцину сдерживают порывы продавцов. Вечером во вторник будут опубликованы данные API по запасам нефти в США, в среду ожидаются официальные показатели по запасам и добыче от Минэнерго США, отмечает Дроздов.