ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson и оставляет целевой уровень по инструменту на отметке $ 170,00, что эквивалентно 14,8%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги компании за последние 12 месяцев принесли инвесторам доходность в размере 13,3%, и мы полагаем, что их привлекательность в долгосрочной перспективе сохраняется, - отмечает аналитик ГК Наталия Аседова. - Во-первых, компания остается недооцененной по отношению к сектору в целом. Во-вторых, отчитавшись о более высоких продажах и прибыли во втором квартале, J&J улучшила свои прогнозы на весь текущий год. В-третьих, на фоне пандемии коронавирусной инфекции компания приступила к оценке существующего портфеля противовирусных препаратов, а также занялась разработкой вакцины от COVID-19, которую уже на минувшей неделе начали испытывать на людях. В начале 2021 года компания рассчитывает получить разрешение на применение своей вакцины и полагает, что к апрелю будущего года сможет произвести 600–900 млн доз".

Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, основанная в 1886 году, возглавляет группу из 265 дочерних предприятий по всему миру, производящих лекарственные препараты, косметические и санитарно-гигиенические товары, а также медицинское оборудование. В течение последних нескольких десятков лет компания активно расширялась, добавляя в перечень выпускаемой продукции все новые и новые продуктовые линии. Осуществлялось это за счет приобретения различных фирм, а на сегодняшний день рыночная капитализация J&J составляет порядка $ 390 млрд.