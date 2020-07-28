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28 июля 2020 года 14:23
Золото стало активом номер один в списке инструментов для инвестирования - Райффайзенбанк
Высокая премия за риск, с одной стороны, и огромная долларовая денежная масса, с другой, заставляют инвесторов искать защиту (от риска и от обесценения фиатных денег), что способствует росту цен на золото и на другие ценные металлы (в частности, серебро), отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Мы ожидаем, что индекс S&P продолжит отставать от золота, а золото будет расти вслед за беспрецедентным увеличением (+23% г./г.) долларовой денежной массы. Геополитическая напряженность (прежде всего, между США и Китаем) также способствует притоку средств в золото ( в качестве альтернативы доллару и защиты от возможной блокировки расчетов в этой валюте). Сильный рост золота в последние дни (с середины июля на 8%), скорее всего, является следствием появившегося технического момента (когда умеренный, но стабильный рост становится заметен большинству инвесторов) на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в США", - прогнозирует аналитик банка Денис Порывай.
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28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
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.28 июля 2020 года 11:51
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.28 июля 2020 года 11:26
Цены на золото завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования - ITI Capital
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.28 июля 2020 года 10:02
Рост цен на золото находится в центре внимания, и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что в ближайшее время его цена может превысить $2000 за унцию, говорится в комментарии. "Основной драйвер роста - обострение... читать дальше
.28 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. читать дальше
.27 июля 2020 года 17:49
Сезон финансовых отчетов за второй квартал по-прежнему значительно опережает заниженные ожидания, с рекордно высоким процентом превосходящих прогнозы результатов и ростом доходов, значительно опережающими ожидания рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых... читать дальше
.27 июля 2020 года 17:20
Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике - УК "Альфа-Капитал"
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