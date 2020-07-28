Альфа-банк подтверждает свой позитивный взгляд на GDR "Ленты"

Аналитики Альфа-банка подтверждают свой позитивный взгляд на GDR "Ленты", сообщается в обзоре банка.

"Лента" в понедельник представила финансовые результаты за 2К20 – выручка соответствует прогнозам, тогда как рентабельность оказалась на 24-23% выше, соответственно, нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка: улучшение плотности продаж и повышенное внимание компании к сокращению товарных потерь и контролю над расходами привели к тому, что рентабельность EBITDA превзошла 10% (по стандартам IAS17). Долг сильно улучшился, оказавшись ниже психологически важной отметки 2x по коэффициенту "чистый долг/EBITDA", - отмечают аналитики банка.

Эксперты Альфа-банка в целом считают отчетность сильной, учитывая тот факт, что "Лента" имеет те же операционные преимущества, что и компании-аналоги. При этом в последнее время инвесторы обращали мало внимания на GDR компании: они выросли всего на 4% с начала года, тогда как бумаги "Магнита" и X5 выросли, соответственно, на 39-30% за аналогичный период. Учитывая это, аналитики банка подтверждают свой позитивный взгляд на GDR "Ленты".