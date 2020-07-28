Уралсиб ждет премии к ОФЗ около 105–110 б.п. для нового бонда Газпромбанка, отмечается в обзоре корпорации.

Газпромбанк (ВВ+/Ва1/ВВВ-) во вторник, с 11:00 до 16:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций серии 001Р-17Р объемом 10 млрд руб. Срок обращения составляет десять лет, но предусмотрена оферта через три с половиной года. В ходе

премаркетинга, начавшегося накануне, был заявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 5,85–6% годовых, что эквивалентно доходности к оферте в размере 5,94–6,09% годовых и спреду к кривой рублевых гособлигаций 125–140 б.п.

"Эмитент на вторичном рынке представлен довольно широко, наиболее близким по дюрации к новой бумаге является выпуск Газпромбанк 001Р-11Р, который предлагает доходность 5,7% годовых и премию к ОФЗ в 95 б.п., - указывает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - На днях ВЭБ.РФ сформировал книгу заявок на новый трехлетний выпуск под ставку купона 5,74% годовых, предложив премию к ОФЗ на уровне 125 б.п., однако ВЭБ всегда занимает с более высокой премией, чем большинство госбанков. Для нового выпуска Газпромбанка, как мы думаем, премия к ОФЗ составит около 105–110 б.п., что означает понижение первоначального ориентира купона. Техразмещение запланировано на 31 июля".