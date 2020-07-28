.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно дальнейшее умеренное ослабление рубля в краткосрочной перспективе - РФПИ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 июля 2020 года 12:29
Возможно дальнейшее умеренное ослабление рубля в краткосрочной перспективе - РФПИ
Возможно дальнейшее умеренное ослабление рубля в краткосрочной перспективе, хотя к концу года рубль способен частично отыграть потери и вернуться ближе к отметке 70,00/USD или крепче при условии дальнейшего плавного повышения цен на нефть и отсутствия новых геополитических угроз, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Возвращение умеренного оптимизма на мировые площадки и общая слабость доллара оказала поддержку и российской валюте: рубль в понедельник укрепился на 0,2%, хотя внутридневные колебания проходили в по-прежнему широком диапазоне 71,45-71,95/USD, - комментирует эксперт. - Налоговые выплаты обеспечивали присутствие экспортных продаж, которые не допустили возврат к отметке 72,00/USD. Но локальный спрос на валюту на рынке присутствует, что может быть связано с дивидендным фактором. В ближайшие две недели эти потоки, вероятно, продолжат оказывать значимое влияние на поведение рубля, особенно после завершения основных налоговых выплат июля". Полевой отмечает, что что с середины июня рубль потерял почти 7% к бивалютной корзине при относительной стабильности к USD. Для состояния платежного баланса такая комбинация является, на взгляд эксперта, довольно выигрышной, ведь относительно-стабильный доллар для многих является залогом отсутствия финансовых угроз и стабильности инфляционных ожиданий, а для портфельных инвесторов - аргумент в пользу сохранения позиций в российских активах. Слабость же рубля к евро корректирует внешнюю конкурентоспособность российской продукции и сдерживает импорт, ведь значительная часть торговли осуществляется со странами ЕС, либо часть контрактов в последнее время были переведены в евро. "Мы по-прежнему не исключаем дальнейшего умеренного ослабления рубля в краткосрочной перспективе, хотя к концу года рубль способен частично отыграть потери и вернуться ближе к отметке 70,00/USD или крепче при условии дальнейшего плавного повышения цен на нефть и отсутствия новых геополитических угроз", - прогнозирует главный экономист РФПИ.
.
28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:36
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше... читать дальше
.28 июля 2020 года 17:55
Julius Baer отдает предпочтение сильному структурному росту фондового рынка в США по сравнению с Европой
Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном... читать дальше
.28 июля 2020 года 14:23
Высокая премия за риск, с одной стороны, и огромная долларовая денежная масса, с другой, заставляют инвесторов искать защиту (от риска и от обесценения фиатных денег), что способствует росту цен на золото и на другие ценные металлы (в частности, серебро), отмечается в обзоре Райффайзенбанка.... читать дальше
.28 июля 2020 года 11:51
Рубль во вторник останется в диапазоне 71,50–72,00 за доллар, а котировки Brent останутся ниже $43,9/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Доллар США во вторник укрепляется в глобальном масштабе, поэтому рубль будет склонен к ослаблению на фоне незначительного спроса на... читать дальше
.28 июля 2020 года 11:26
Цены на золото завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования - ITI Capital
Золото подорожало до рекордной отметки, что обусловлено скачком уровня заболеваемости коронавирусом, который усугубляет экономическую неопределенность, отмечают аналитики ITI Capital. "Мы считаем, что цены на металл завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования.... читать дальше
.28 июля 2020 года 10:02
Рост цен на золото находится в центре внимания, и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что в ближайшее время его цена может превысить $2000 за унцию, говорится в комментарии. "Основной драйвер роста - обострение... читать дальше
.28 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. читать дальше
.27 июля 2020 года 17:49
Сезон финансовых отчетов за второй квартал по-прежнему значительно опережает заниженные ожидания, с рекордно высоким процентом превосходящих прогнозы результатов и ростом доходов, значительно опережающими ожидания рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.