Рубль во вторник останется в диапазоне 71,50–72,00 за доллар - Sberbank CIB

Рубль во вторник останется в диапазоне 71,50–72,00 за доллар, а котировки Brent останутся ниже $43,9/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Доллар США во вторник укрепляется в глобальном масштабе, поэтому рубль будет склонен к ослаблению на фоне незначительного спроса на рискованные активы в преддверии заседания ФРС США. Сегодня утром российская валюта отступила до 71,60 за доллар после укрепления накануне до 71,55 и, по мнению аналитиков Sberbank CIB, во вторник останется в диапазоне 71,50–72,00 за доллар.

Рынок во вторник ожидает публикации американской макростатистики, которая с большой вероятностью может свидетельствовать об ухудшении ситуации в экономике США и политических разногласий в Конгрессе. В связи с этим, вероятно, котировки Brent во вторник будут держаться ниже уровня $43,9/барр., а дальнейшую динамику торгов на этой неделе определят данные по запасам углеводородов, публикуемые во вторник и среду.

По мнению экспертов Sberbank CIB, в разгар летних отпусков и при отсутствии важных факторов, способных повлиять на котировки рублевых облигаций, во вторник существенных изменений на рынке не ожидается. Накануне объем торгов составил всего 9 млрд руб., а доходность ОФЗ поднялась на 2-3 б. п. в длинном участке кривой. С учетом того что рынки не ждут снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы до уровней менее 4,0%, аналитики Sberbank CIB полагают, что на быстрое уменьшение доходности рублевых облигаций рассчитывать не приходится.