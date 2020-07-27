.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 июля 2020 года 18:51
Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала
Аналитики Citi придерживаются нейтрального взгляда на европейский рынок акций и сохраняют позитивный взгляд на рынки акций развивающихся стран Азии, говорится в аналитическом материале банка. "Лидеры ЕС сумели прийти к соглашению о распределении средств фонда для восстановления экономики Европы, - отмечают эксперты. - Его размер - 750 млрд евро, которые будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала от лица всех членов ЕС. Это станет историческим шагом в интеграции региона, поэтому участники рынка с большим вниманием следили за событиями, которые касаются фонда. Согласно первоначальному плану, 500 млрд евро из общей суммы должны были быть выданы в виде безвозмездных грантов наиболее сильно пострадавшим от COVID-19 регионам и секторам экономики. Однако ряд стран настоял на снижении суммы, предназначенной для грантов, до 390 млрд евро. Несмотря но то, что сумма грантов была снижена, новость о достижении соглашения между членами ЕС позитивно отразилась на динамике европейских активов". Аналитики Citi придерживаются нейтрального взгляда на европейский рынок акций, однако отмечают, что ряд факторов могут оказать ему сильную поддержку: - Сочетание мер фискального и монетарного стимулирования экономики; - Существенное снижение рисков распада еврозоны после достижения соглашения о фонде восстановления экономики; - Снижение скорости распространения COVID-19; - Улучшающиеся макроэкономические показатели после смягчения и отмены карантинных ограничений. Учитывая эти факторы, аналитики Citi отдают предпочтение акциям европейских компаний с устойчивым показателем свободного денежного потока, который, в том числе, может быть направлен на выплату дивидендов. После принятия Пекином закона об обеспечении национальной безопасности на территории Гонконга, отношения между США и Китаем продолжают стремительно ухудшаться. Согласно сообщениям в СМИ, США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне. Эту меру США объясняют необходимостью защитить свою интеллектуальную собственность и личные данные американских граждан. Китай пообещал ввести ответные меры. Также эксперты Citi отмечают, что 14 июля 2020 года президент Трамп подписал указ о лишении Гонконга особого статуса. По их мнению, это означает, что на товары, экспортируемые в США из Гонконга, будут наложены те же пошлины, которые предусмотрены на импорт из Китая. Однако, аналитики банка полагают, что негативный эффект будет ограничен, поскольку основной торговый партнер Гонконга - это материковый Китай. Аналитики Citi сохраняют позитивный взгляд на рынки акций развивающихся стран Азии и подчеркивают, что стоимостные коэффициенты акций Гонконга пока остаются низкими на фоне трений между США и Китаем. Тем не менее, приток капитала на рынок акций Гонконга останется устойчивым из-за большого количества китайских компаний, акции которых делистингуются с американских бирж и размещаются на гонконгской бирже.
.
27 июля 2020 года 17:49
Сезон финансовых отчетов за второй квартал по-прежнему значительно опережает заниженные ожидания, с рекордно высоким процентом превосходящих прогнозы результатов и ростом доходов, значительно опережающими ожидания рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых... читать дальше
.27 июля 2020 года 17:20
Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике - УК "Альфа-Капитал"
Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике и отдалении перспектив повышения ставки ФРС, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Долгосрочные перспективы цены золота могут быть очень высокими, - полагает директор по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.27 июля 2020 года 16:34
Соглашение ЕС по организации фискальной политики на европейском уровне улучшает перспективы евро, в то время как доллар США должен справиться с неудачами в восстановлении экономики США и ростом разногласий по поводу фискальной политики, говорится в комментарии Julius Baer. Президентские выборы... читать дальше
.27 июля 2020 года 15:36
Julius Baer не считает сложившийся уровень цен на золото оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах
Цена на золото достигла нового рекордного уровня, и хотя в краткосрочной перспективе можно ожидать еще большего скачка цен, аналитики Julius Baer не считают такой высокий уровень цен оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах на фоне предполагаемого улучшения экономической ситуации.... читать дальше
.27 июля 2020 года 14:48
Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе - BCS Global Markets
Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets. Аналитики инвесткомпании полагают, что негативная риторика может стимулировать инвесторов к фиксации прибыли, особенно учитывая сильную... читать дальше
.27 июля 2020 года 14:02
Цена золота в 1900-1950 долл. за тройскую унцию является максимальной на среднесрочном горизонте - BCS Global Markets
Уровень цены в $1 900-1 950/т.у. для золота является максимальным на среднесрочном горизонте, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Прошедшая неделя довольно ясно показала, что золото выигрывает как в случае роста оптимизма на рынках (рост цены вслед за ослаблением доллара и усилением... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:41
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx USA Information Technology UCITS ETF и по-прежнему считает вложения в него актуальными на ближайший год, говорится в комментарии инвесткомпании. Как отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова, FinEx USA IT UCITS ETF за период с последнего... читать дальше
.27 июля 2020 года 11:40
Рубль в понедельник способен укрепиться до менее 71,0 за доллар и, возможно, протестирует отметку 70,70, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник наблюдается глобальное ослабление американской валюты, и на фоне этого рубль... читать дальше
.27 июля 2020 года 11:09
Диапазон цен на нефть в $43-45/барр., вероятно, сохранит свою актуальность в начале этой недели - Промсвязьбанк
Диапазон $43-45/барр., вероятно, сохранит свою актуальность в начале этой недели, но риски ухода цен на нефть марки Brent на более низкие уровни повышаются, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent продолжают проторговывать нижнюю часть диапазона 43-45 долл./барр., неоднозначная... читать дальше
.27 июля 2020 года 10:36
Российский рынок акций, как нефть и многие циклические компании по всему миру, находится в боковом тренде, сообщается в комментарии ITI Capital. Глобальные индексы отступили в пятницу на фоне возросших опасений по поводу замедления роста экономики в США после выхода плохой статистики по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.