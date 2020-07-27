Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала

Аналитики Citi придерживаются нейтрального взгляда на европейский рынок акций и сохраняют позитивный взгляд на рынки акций развивающихся стран Азии, говорится в аналитическом материале банка.

"Лидеры ЕС сумели прийти к соглашению о распределении средств фонда для восстановления экономики Европы, - отмечают эксперты. - Его размер - 750 млрд евро, которые будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала от лица всех членов ЕС. Это станет историческим шагом в интеграции региона, поэтому участники рынка с большим вниманием следили за событиями, которые касаются фонда. Согласно первоначальному плану, 500 млрд евро из общей суммы должны были быть выданы в виде безвозмездных грантов наиболее сильно пострадавшим от COVID-19 регионам и секторам экономики. Однако ряд стран настоял на снижении суммы, предназначенной для грантов, до 390 млрд евро. Несмотря но то, что сумма грантов была снижена, новость о достижении соглашения между членами ЕС позитивно отразилась на динамике европейских активов".

Аналитики Citi придерживаются нейтрального взгляда на европейский рынок акций, однако отмечают, что ряд факторов могут оказать ему сильную поддержку:

- Сочетание мер фискального и монетарного стимулирования экономики;

- Существенное снижение рисков распада еврозоны после достижения соглашения о фонде восстановления экономики;

- Снижение скорости распространения COVID-19;

- Улучшающиеся макроэкономические показатели после смягчения и отмены карантинных ограничений.

Учитывая эти факторы, аналитики Citi отдают предпочтение акциям европейских компаний с устойчивым показателем свободного денежного потока, который, в том числе, может быть направлен на выплату дивидендов.

После принятия Пекином закона об обеспечении национальной безопасности на территории Гонконга, отношения между США и Китаем продолжают стремительно ухудшаться. Согласно сообщениям в СМИ, США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне. Эту меру США объясняют необходимостью защитить свою интеллектуальную собственность и личные данные американских граждан. Китай пообещал ввести ответные меры.

Также эксперты Citi отмечают, что 14 июля 2020 года президент Трамп подписал указ о лишении Гонконга особого статуса. По их мнению, это означает, что на товары, экспортируемые в США из Гонконга, будут наложены те же пошлины, которые предусмотрены на импорт из Китая. Однако, аналитики банка полагают, что негативный эффект будет ограничен, поскольку основной торговый партнер Гонконга - это материковый Китай.

Аналитики Citi сохраняют позитивный взгляд на рынки акций развивающихся стран Азии и подчеркивают, что стоимостные коэффициенты акций Гонконга пока остаются низкими на фоне трений между США и Китаем. Тем не менее, приток капитала на рынок акций Гонконга останется устойчивым из-за большого количества китайских компаний, акции которых делистингуются с американских бирж и размещаются на гонконгской бирже.