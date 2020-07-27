Рынок акций РФ на текущей неделе может опередить фондовые рынки других стран - Альфа-банк

Российский рынок акций на этой неделе может проигнорировать внешние риски и, устремившись вперед, опередить рынки акций других стран, говорится в обзоре Альфа-Банка.

Повестку дня этой недели, по мнению аналитиков банка, определяют следующие события: обсуждение нового пакета финансовой помощи в Конгрессе США, заседание ФРС, а также вектор движения цен на золото с текущих уровней. Главной темой на сырьевых рынках, особенно на рынках золота, серебра и нефти, может стать и сильное ослабление курса доллара. Хотя правительства многих стран осторожно смягчают карантинные меры и постепенно снимают ограничения на авиасообщение с целью оживить экономический рост, одновременно они жестко контролируют любые новые вспышки Covid-19; а многие страны, в том числе США, Испания, Австралия, возобновляют карантинные меры.

"Нарастающая напряженность между США и Китаем может продолжиться и, вполне возможно, усилиться, так как обе стороны в ответ на претензии вводят ответные меры, что будет сдерживать рост рынков, - полагают эксперты Альфа-банка. - Возобновление роста новых случаев Covid-19 может задерживать восстановление мировой экономики, стимулируя все новые меры финансовой помощи. Ралли акций российских золотодобывающих компаний на этой неделе продолжится, так ка цены на золото нацелены на движение к отметке $2 000/унцию".

По мнению экспертов банка, укрепление курса рубля поддержит компании, ориентированные на российский рынок, в том числе ритейлеров и компании энергетического сектора, тогда как снижение ключевой процентной ставки может поддержать сектор недвижимости. Возобновление международного сообщения станет драйвером роста акций Аэрофлота. По всей видимости, сохранится и ралли компаний технологического сектора, защитного по своей природе в период пандемии. "В целом мы ожидаем, что российский рынок акций сможет проигнорировать усиление внешних рисков на этой неделе и опередит своих аналогов с развивающихся и развитых рынков", - резюмируют аналитики Альфа-банка.