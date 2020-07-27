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27 июля 2020 года 18:16
Целевой диапазон закрытия торгов понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2835-2890 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия торгов понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB - 71,1-71,95 и 82,65-84,90 руб. соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи во второй половине дня вырос на 0,9% в рамках динамики цен на нефть и металлы и вопреки ухудшившемуся внешнему информационному фону, - отмечает Осин. - В лидерах роста акции ВТБ и Сбербанка. Рынок, по-видимому, рассчитывает на публикацию в среду и четверг позитивных прогнозов публикующих отчеты за второй квартал Deutsche Bank AG и Barclays Bank Plc, и, соответственно, Credit Suisse Group AG и ПАО "Сбербанк России". Завершение активной фазы количественного ослабления традиционно транслируется в рост банковской маржи, что отражается в рыночных ожиданиях в отношении данных финансовых отчетов банковского сектора". Снижение в преддверии выхода в четверг данных МСФО за второй квартал демонстрируют акции ПАО "Новатэк". Впрочем, по мнению эксперта ИК, компания обладает возможностью превзойти средние рыночные прогнозы чистой прибыли в ближайшие кварталы за счет сокращения CAPEX, оценочно, на 20%, подобно тому, как это уже сделали ПАО "Газпром" и ПАО "Роснефть". "Технические факторы и консолидация цен бумаг на торгах в США сегодня во второй половине дня свидетельствую в пользу снижения котировок российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2835-2890 пунктов, 71,1-71,95 рублей и 82,65-84,90 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает Осин.
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27 июля 2020 года 17:49
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.27 июля 2020 года 11:09
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