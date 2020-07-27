Сезон финансовых отчетов в США оказался лучше, чем ожидалось - Julius Baer

Сезон финансовых отчетов за второй квартал по-прежнему значительно опережает заниженные ожидания, с рекордно высоким процентом превосходящих прогнозы результатов и ростом доходов, значительно опережающими ожидания рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков банка Патрик Ланг подчеркивает, что компании также начинают предоставлять более ясные прогнозы развития.

"Пока что около 30% компаний, входящих в индекс S&P 500, сообщили о результатах второго квартала, - отмечает Ланг. - 81% из этих компаний превзошли ожидания в отношении прибыли, что близко к 10-летнему максимуму и значительно выше среднего показателя за пять лет (72%). В абсолютном выражении отчетная прибыль пока что на 11% опережает сниженные ожидания, что также значительно выше пятилетнего среднего показателя в 4,7%. В то время как все сектора сообщают о доходах выше прогнозируемых, здравоохранение, информационные технологии, нефть и газ и материалы являются основными секторами, превзошедшими ожидания".

После стабилизации, происходившей в течение последних двух недель, консенсус по прогнозу роста прибыли во втором квартале увеличился на 3% на прошлой неделе. Эксперты Julius Baer по-прежнему ожидают снижения прибыли на 40% во 2-м квартале, но ризнают, что даже их оценки выше консенсуса сейчас выглядят слишком осторожными.

"Важно отметить, что корпоративные прогнозы развития в США демонстрируют признаки улучшения. По сравнению с 24 апреля 2020 года, число компаний, предоставляющих прогнозы на весь год, увеличилось на 40% (28 компаний на настоящий момент - по сравнению с 20 компаниями на 24 апреля). Более того, число компаний, заявляющих о положительных прогнозах по прибыли, увеличилось с четырех по состоянию на 24 апреля до 13 на настоящий момент", - резюмирует Патрик Ланг.