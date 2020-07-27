Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике - УК "Альфа-Капитал"

Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике и отдалении перспектив повышения ставки ФРС, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

"Долгосрочные перспективы цены золота могут быть очень высокими, - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - Не так давно цена другого драгоценного металла - палладия выросла в 2,5 раза в течение трех лет после обновления исторического максимума. И там также была история резкого роста спроса (правда, промышленного) при ограниченном предложении. Если же ситуация в мировой экономике продолжит улучшаться медленно, а перспективы повышения ставки ФРС отдалятся, спрос на золото будет оставаться сильным".

Цена золота в понедельник обновила исторический максимум, закрепившись в районе 1940 долл. за унцию, предыдущий рекорд был установлен еще в 2011 году и составлял 1921 долл. за унцию, напоминает эксперт.

Основной движущей силой роста цены, по мнению Брагина, является сильный спрос со стороны розничных инвесторов, что отражается в быстром росте объемов золота в ETF, инвестирующих в физический металл. Этот показатель достиг уровней предыдущего максимума еще в конце 2019 года, а с начала 2020 года уверенно рос, увеличившись с порядка 82 млн унций до почти 107 млн унций. Эксперт УК отмечает, что физические ETF - это не единственный способ инвестирования в драгоценный металл, он просто удобен для наблюдения, общие же объемы увеличения спроса существенно выше.

"Примечательно, что до недавнего времени цена золота росла сдержанно, но на прошлой неделе рост резко ускорился - до 5,1%. В понедельник за первую половину дня золото выросло в цене на 2%. Для этого можно назвать как минимум две причины: снижение длинных долларовых доходностей на фоне ослабления данных по экономике США и, возможно, сокращение объемов экспорта золота из РФ по мере исчерпания запасов пригодной для экспорта продукции у золотодобывающих компаний. Напомним, что после апрельской либерализации процедуры экспорта золота из РФ наблюдался резкий всплеск физических объемов экспорта, который должен был истощить склады". - заключает аналитик УК "Альфа-Капитал".