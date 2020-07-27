Индексы PMI основных развитых стран за июль подтверждают разворачивающееся V-образное восстановление экономик в 3К20 - Julius Baer

Индексы деловой активности (PMI) основных развитых стран за июль подтверждают разворачивающееся V-образное восстановление экономического роста в третьем квартале этого года, сообщается в комментарии Julius Baer.

Вслед за довольно эффективной борьбой с последствиями Covid-19, еврозона и ее основные экономические центры - Германия и Франция - показывают сильные признаки восстановления экономической активности: индексы деловой активности для промышленного производства, а также в сфере услуг покинули зону сокращения ниже 50,0 отметки с блестящим восстановлением в секторе услуг, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Последнее также относится к Великобритании, но не к США, где значительные трудности, связанные с пандемией Covid-19, удерживают рынок услуг по-прежнему ниже нейтрального уровня в 50,0. Рынок услуг составляет основную часть ВВП всех стран, предоставивших отчетность, и он больше всего пострадал от карантина

"Резко контрастируя с упомянутыми выше странами, индексы деловой активности Японии демонстрируют мрачное продолжение рецессии с V-образным "дном" в зоне сокращения, даже несмотря на то, что ситуация в сфере промышленного производства стала менее критической благодаря экспорту, который прошел низкую отметку. Услуги, с другой стороны, почти не замедлили свой темп сокращения", - обращает внимание Акет.

"Несмотря на то что индексы деловой активности за июль до сих пор подтверждают V-образную историю восстановления, эти индикаторы являются поэтапными и показывают лишь изменения от месяца к месяцу. В отличие от Китая вышеупомянутым странам потребуется больше времени, чтобы достичь "довирусного" уровня экономической активности, что, вероятнее всего, произойдет только в 2021 году или позднее. Между тем до появления широкодоступных и эффективных вакцин пандемия Covid-19 остается постоянной угрозой дальнейшему полноценному восстановлению экономики", - отмечает специалист Julius Baer.