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27 июля 2020 года 16:12
Экономика Китая вырастет на 2,5% в 2020 году - UBS
Аналитики UBS Group AG улучшили прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года до 2,5% с ранее ожидавшихся 1,5% на фоне восстановления внутреннего потребления и значительных инвестиций. Они предполагают, что в этом квартале ВВП увеличится на 5,5%, а в последние три месяца темпы роста ускорятся до 6%, сообщает агентство Bloomberg. Основным риском для экономики является возобновление распространения пандемии COVID-19 ("вторая волна") внутри страны и за рубежом, отмечается в сообщении банка. Кроме того, негативными факторами являются напряженность в отношениях между США и КНР и слабые финансовые показатели компаний. Тем не менее, в целом макроэкономическая обстановка в Китае во втором полугодии останется благоприятной, полагают в UBS. Эксперты банка отмечают удивительную устойчивость китайского экспорта во втором квартале. Они также повысили оценку темпов роста потребительских цен в 2020 году до 2,5% с предполагавшихся ранее 2,4%. Oxford Economics также улучшило прогноз роста ВВП КНР в 2020 году до 2,5% с 2% на прошлой неделе, ссылаясь на хорошие показатели второго квартала. Экономика Китая в текущем году может увеличиться на 5,2%, свидетельствует консенсус-прогноз 67 опрошенных Bloomberg аналитиков. Как сообщалось, объем ВВП в апреле-июне увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель рухнул на 6,8%, что стало первым сокращением экономики страны с начала публикации данных в 1992 году.
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27 июля 2020 года 17:49
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.27 июля 2020 года 17:20
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.27 июля 2020 года 15:36
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.27 июля 2020 года 11:40
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