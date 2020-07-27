Возможно сохранение оптимистичного настроя на рынке акций до конца торгов понедельника - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника выросли, а рублевый индикатор даже поднялся до 2891 пункта - пика с конца февраля 2020 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Индекс РТС оставался ниже сопротивления 1280 пунктов из-за краткосрочной слабости рубля. Во второй половине сессии при отсутствии неприятных сюрпризов со стороны американской статистики можно ожидать сохранения оптимистичного настроя на российских площадках, которые растут во многом благодаря корпоративным историям, отмечает специалист в комментарии инвестиционной компании.