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27 июля 2020 года 15:55
Возможно сохранение оптимистичного настроя на рынке акций до конца торгов понедельника - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника выросли, а рублевый индикатор даже поднялся до 2891 пункта - пика с конца февраля 2020 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Индекс РТС оставался ниже сопротивления 1280 пунктов из-за краткосрочной слабости рубля. Во второй половине сессии при отсутствии неприятных сюрпризов со стороны американской статистики можно ожидать сохранения оптимистичного настроя на российских площадках, которые растут во многом благодаря корпоративным историям, отмечает специалист в комментарии инвестиционной компании.
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27 июля 2020 года 17:49
Сезон финансовых отчетов за второй квартал по-прежнему значительно опережает заниженные ожидания, с рекордно высоким процентом превосходящих прогнозы результатов и ростом доходов, значительно опережающими ожидания рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых... читать дальше
.27 июля 2020 года 17:20
Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике - УК "Альфа-Капитал"
Спрос на золото останется высоким при медленном улучшении ситуации в мировой экономике и отдалении перспектив повышения ставки ФРС, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Долгосрочные перспективы цены золота могут быть очень высокими, - полагает директор по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.27 июля 2020 года 16:34
Соглашение ЕС по организации фискальной политики на европейском уровне улучшает перспективы евро, в то время как доллар США должен справиться с неудачами в восстановлении экономики США и ростом разногласий по поводу фискальной политики, говорится в комментарии Julius Baer. Президентские выборы... читать дальше
.27 июля 2020 года 15:36
Julius Baer не считает сложившийся уровень цен на золото оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах
Цена на золото достигла нового рекордного уровня, и хотя в краткосрочной перспективе можно ожидать еще большего скачка цен, аналитики Julius Baer не считают такой высокий уровень цен оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах на фоне предполагаемого улучшения экономической ситуации.... читать дальше
.27 июля 2020 года 14:48
Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе - BCS Global Markets
Антироссийские санкции и конфликт США с Китаем будут определять движение котировок рисковых активов на этой неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets. Аналитики инвесткомпании полагают, что негативная риторика может стимулировать инвесторов к фиксации прибыли, особенно учитывая сильную... читать дальше
.27 июля 2020 года 14:02
Цена золота в 1900-1950 долл. за тройскую унцию является максимальной на среднесрочном горизонте - BCS Global Markets
Уровень цены в $1 900-1 950/т.у. для золота является максимальным на среднесрочном горизонте, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Прошедшая неделя довольно ясно показала, что золото выигрывает как в случае роста оптимизма на рынках (рост цены вслед за ослаблением доллара и усилением... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:41
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx USA Information Technology UCITS ETF и по-прежнему считает вложения в него актуальными на ближайший год, говорится в комментарии инвесткомпании. Как отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова, FinEx USA IT UCITS ETF за период с последнего... читать дальше
.27 июля 2020 года 11:40
Рубль в понедельник способен укрепиться до менее 71,0 за доллар и, возможно, протестирует отметку 70,70, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник наблюдается глобальное ослабление американской валюты, и на фоне этого рубль... читать дальше
.27 июля 2020 года 11:09
Диапазон цен на нефть в $43-45/барр., вероятно, сохранит свою актуальность в начале этой недели - Промсвязьбанк
Диапазон $43-45/барр., вероятно, сохранит свою актуальность в начале этой недели, но риски ухода цен на нефть марки Brent на более низкие уровни повышаются, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent продолжают проторговывать нижнюю часть диапазона 43-45 долл./барр., неоднозначная... читать дальше
.27 июля 2020 года 10:36
Российский рынок акций, как нефть и многие циклические компании по всему миру, находится в боковом тренде, сообщается в комментарии ITI Capital. Глобальные индексы отступили в пятницу на фоне возросших опасений по поводу замедления роста экономики в США после выхода плохой статистики по... читать дальше
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