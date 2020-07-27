Julius Baer не считает сложившийся уровень цен на золото оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах

Цена на золото достигла нового рекордного уровня, и хотя в краткосрочной перспективе можно ожидать еще большего скачка цен, аналитики Julius Baer не считают такой высокий уровень цен оправданным в среднесрочной и долгосрочной перспективах на фоне предполагаемого улучшения экономической ситуации.

Цена на золото в понедельник утром достигла нового рекордного уровня, превысив $1940/унцию на фоне усилившегося ралли. "Здесь мы наблюдаем целый ряд сопутствующих факторов: более слабый доллар США, все более негативная доходность по американским облигациям, неконтролируемое увеличение случаев заболеваний коронавирусом в США и возобновление напряженности в отношениях с Китаем. В результате этих факторов и благодаря благоприятным тенденциям на рынке золота инвестиционный спрос оставался высоким. Владения физически обеспеченной золотосодержащей продукцией выросли на 160 тонн в этом месяце, достигнув почти 900 тонн с начала года", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке.

Такой высокий инвестиционный спрос является беспрецедентным, отмечает эксперт. "Несмотря на наши прогнозы краткосрочных ценовых рисков, которые склонялись в сторону повышения, мы были слишком осторожны в нашей оценке, в частности, в отношении тенденции, которая выстраивалась за последние пару недель, заманивая на рынок технических трейдеров и последователей тренда. Поскольку эти настроения вряд ли изменятся на фоне благоприятных фундаментальных показателей и прогнозов по более низкому доллару США, мы поднимаем наши 3- и 12-месячные целевые показатели до $1900 долларов США и $1750 долларов США за унцию. Хотя в краткосрочной перспективе позитивная рыночная тенденция может подтолкнуть цены еще выше, мы не считаем, что такие высокие уровни фундаментально оправданы. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы по-прежнему придерживаемся мнения, что улучшение экономической ситуации должно в конечном итоге сказаться на инвестиционном спросе, что приведет к снижению цен", - указывает Менке.