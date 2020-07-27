BCS GM добавил в список аутсайдеров АЛРОСА, исключив из него ВТБ

BCS Global Markets (BCS GM) включил в список аутсайдеров АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и исключил из него ВТБ (MOEX: VTBR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы добавили "АЛРОСА" в список аутсайдеров в свете затяжного восстановления рынка алмазов и слабых среднесрочных перспектив роста продаж. В то же время ВТБ из списка был исключен из-за неясной динамики котировок акций этого банка, несмотря на его фундаментально слабые характеристики", - говорится в обзоре.

Таким образом, в список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" ("префы"), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Газпром" (MOEX: GAZP) и "АЛРОСА".

"Роснефть" крайне чувствительна к коррекциям в ценах на нефть. Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) будут оставаться под давлением из-за неопределенности по поводу дивидендов и риска снижения тарифов. Обыкновенные акции "Ростелекома" фундаментально менее привлекательны из-за невысокой дивдоходности на 12 месяцев (6% против 9% у аналогов). "Газпром" останется под давлением, поскольку результаты за второй и третий кварталы, вероятно, будут худшими за последние 15 лет из-за экспортной выручки в ЕС", - объяснили эксперты причину нахождения акций перечисленных компаний в списке аутсайдеров.

Между тем в списке фаворитов пополнений не было, а привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) были исключены, поскольку вероятность дальнейшего ослабления рубля ограничена на горизонте нескольких недель.

В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

"РусГидро" - сильные операционные показатели за второй квартал 2020 года сигнализируют о позитивных финрезультатах по МСФО (31 августа), что поддержит котировки ее акций. "Россети" - промежуточные дивиденды и публикация долгосрочной стратегии должны стать катализаторами для котировок акций компании. Расходы, связанные с разливом топлива, приемлемы для "Норильского никеля" ($2,1 млрд), при этом дивдоходность остается высокой - 10%. Мы ждем сильных результатов от "Московской биржи" за II квартал по МСФО (август), учитывая хорошие операционные показатели и позитивную реакцию рынка. Восстановление финансовых показателей "Детского мира" во II квартале (25 августа) может оказать поддержку котировкам акций ритейлера. Сильные результаты Mail.ru за II квартал 2020 года продолжат обеспечивать позитив в акциях компании. Возможное включение в MSCI в ноябре - дополнительный драйвер. Мы по-прежнему считаем акции "ЛУКОЙЛа" устойчивыми к ожидаемой краткосрочной коррекции нефтяных цен", - говорится в обзоре о факторах, которые обеспечили акциям вышеперечисленных компаний нахождение в списке фаворитов.