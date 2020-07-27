Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по EUR/USD до 1,18

Соглашение ЕС по организации фискальной политики на европейском уровне улучшает перспективы евро, в то время как доллар США должен справиться с неудачами в восстановлении экономики США и ростом разногласий по поводу фискальной политики, говорится в комментарии Julius Baer.

Президентские выборы в США становятся бременем для доллара США, поскольку они усиливают разногласия среди американских политиков. Аналитики компании повышают свой трехмесячный прогноз по EUR/USD до 1,18 и сохраняют оптимистичную позицию по евро (до 1,20 EUR/USD через 12 месяцев). Эти уровни, указывает главный экономист Дэвид Коль, также соответствуют значительному сокращению разницы в процентных ставках между США и еврозоной, поскольку Федеральный резерв США снизил ставки почти до нуля

Экономическая политика в Европе и США развивается по совершенно разным сценариям. В то время как главы государств и правительств ЕС после долгих и амбициозных переговоров смогли добиться большего согласия и целенаправленных усилий в фискальной политике, политические разногласия в США ужесточаются. Споры между демократами и республиканцами об эффективных способах поддержки граждан в условиях пандемии могут привести к фискальному обрыву, что грозит потерей значительной части выплат материальной помощи в начале августа, предупреждают эксперты Julius Baer.